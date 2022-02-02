Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш может быть причастен к португальской схеме обогащения за счет природных ресурсов Центральноафриканской Республики.

Полицейские Лиссабона в прошлом году раскрыли контрабандную схему сотрудников ООН из числа португальского контингента. Миротворцы вывозили золото, алмазы и наркотики из ЦАР в Европу с помощью военно-транспортных самолетов организации.

Политолог Иван Аркатов уверен, что руководство ООН было в курсе ситуации, поскольку самолеты осматривают после прилета. Он также объяснил затянувшееся молчание генсека ООН Антониу Гутерреша, который пока не спешит объяснить ситуацию.

«В этой ситуации необходимо напомнить, что он выходец из Португалии, родился в Лиссабоне, был премьер-министром страны и уже потом занял пост генсека. То есть довольно известный человек, имеющий на родине обширные связи в политических и бизнес-кругах. Поэтому вполне можно предположить — в настоящее время он разбирается в том, что происходит, и попытается сформулировать свою позицию. И на мой взгляд, он вполне косвенно или даже напрямую может быть связан с незаконной добычей золота и алмазов в ЦАР, с той самой схемой», — пояснил Иван Аркатов в беседе с ФАН.

По мнению политолога, эта ситуация неизбежно скажется на репутации и карьере Гутерреша. Таким образом, португальский контингент превратился в преступную группировку, имеющую влиятельного покровителя.

Миротворцы ООН давно не предпринимают попыток защитить население ЦАР от нападений со стороны боевиков. Вместо этого организация сохраняет оружейное эмбарго, чтобы помешать правительственным силам бороться с радикалами, имея современное оружие.

Однако национальная армия существенно преуспела в преодолении кризиса безопасности. В этом ей оказали поддержку российские инструкторы, которых некоторые западные журналисты называют «ЧВК Вагнера». Россияне организовали в ЦАР эффективное обучение для военнослужащих, что сделало миссию ООН абсолютно бесполезной.