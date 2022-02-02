Соревнования по керлингу стали первыми на ОИ-2022

Первые соревнования в рамках зимних Олимпийских игр — 2022 стартовали в Пекине.

Несмотря на то, что церемония открытия состоится только 4 февраля, первые соревнования в рамках Олимпиады уже начались.

За призовые места в соревнованиях по керлингу в дабл-миксте уже начали бороться спортсмены из разных стран. В первом раунде австралийцы встретились с американцами, керлингисты из Швеции борются с британцами, Норвегия играет против Чехии, а Китай – против Швейцарии. Керлингисты сборной России не выступают на зимних Играх в данном виде спорта.