Отремонтированный после аварии клуб подводников на Васильевском острове вновь спасают от затопления

Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ на Васильевском острове местами еще хранит пыль январского ремонта, на который ушло 500 тысяч рублей, однако это не уберегло учреждение от новой напасти. Как рассказал председатель клуба Игорь Курдин, все началось заново.

Клуб моряков-подводников, расположенный на Васильевском острове, в декабре 2021 года пострадал из-за прорыва трубы в подвальном помещении. Учреждение затопило, из-за чего произошло обрушение потолка и вышла из строя пожарная сигнализация.

Наблюдались также повреждения электропроводки, телевизора и прочего оборудования. На ремонт тогда собрали 490 тысяч рублей — преимущественно из средств неравнодушных горожан и членов клуба.

«Ремонт был закончен 10 января, и вчера все началось снова. Мы подали заявку в аварийную службу, за сутки никто не приехал. С утра подали вторую, приезжала "Теплосеть", приходили из управляющей компании. Слышно, как шумит, идет легкое запаривание и пол вздыбился. Ситуация — один в один как месяц назад. Страховку нам могут дать, а могут и нет — буду 50 листов подписывать», — рассказал «Фонтанке» Курдин.

Клуб подводников в конце декабря направил обращение в администрацию города Санкт-Петербурга, в котором обратил внимание, что на устранение последствий аварии у коммунальных служб ушло пять дней, в связи с чем помещению учреждения был нанесен серьезный ущерб.