Американский сурок внезапно умер накануне традиционного праздника День сурка

Известный предсказатель погоды - сурок Мел из города Милтаун (штат Нью-Джерси) - внезапно скончался перед традиционным американским праздником День сурка. Об этом сообщило Montana Public Radio.

Каждый год 2 февраля в США отмечают день сурка. Традиция идет с 1887 года. В этот день принято наблюдать за поведением сумчатого: если животное, выходя из норки, увидит свою тень, то следующие шесть недель будут холодными, а если нет — теплыми.

Самый известный сурок США - Фил из штата Пенсильвании. Но кроме него на национальном уровне успел прославиться ныне покойный Мел из Нью-Джерси.

Владельцы сурка сообщили, что он скончался так внезапно, что замену на важный день найти не успели — большинство животных в это время года еще в спячке. Этот факт несколько омрачил праздник, однако организаторы заверили, что к следующему году найдут нового предсказателя.

Популярность во всем мире американский праздник приобрел после выхода фильма «День сурка» 1993 года с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэлл.

В московском зоопарке сурки по традиции проспали профессиональный праздник.