Путину подарили набор духов «Красная Москва»

Президенту России Владимиру Путину передали набор духов, среди которых есть флакон парфюма «Красная Москва».

Подаренный главе государства набор духов производят на фабрике «Новая заря». Среди флаконов есть легендарные духи «Красная Москва». По словам советника генерального директора предприятия Антонины Витковской, именно такой парфюм мог стоять на туалетном столике у матери Владимира Путина.

Набор духов главе государства передали во время вручения высших государственных наград. Церемония, на которой в качестве лауреата присутствовала Антонина Витковская, состоялась в Екатерининском зале Кремля.