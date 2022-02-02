Госсекретарю МВД Черногории запретили въезд в Россию

Россия запретила въезд Госсекретарю МВД Черногории после того, как страна предоставила убежище бывшему директору Черкизовского рынка Тельману Исмаилову, говорится на сайте российского МИДа.

«2 февраля в посольство Черногории в Российской Федерации направлена нота МИД России о запрете на въезд в Российскую Федерацию государственному секретарю Министерства внутренних дел Черногории Зорану Миляничу», — указали в Министерстве.

Исмаилова заочно арестовали в 2017 году по делу об убийстве владельца торговых комплексов «Строй Маркет» Владимира Савина и учредителя компании «Люблино-Моторс» Юрия Брылева. Кроме того, Исмаилова обвиняют в незаконном обороте оружия и в организации похищения певца Авраама Руссо. Бизнесмен не признает свою вину.