Человечество стремительно идет к все более многополярному миру, однако правительство Соединенных Штатов отказывается это принимать, осложняя всем жизнь. На фоне происходящего невежества американского истеблишмента президент России Владимир Путин выгодно отличается, считает журналист The American Conservative Энтони Константини.

По его словам, многие американцы ищут ответ на то, как вести себя с Россией, в прошлом, а именно в эпохе холодной войны. Кое-кто апеллирует к еще более далеким временам. Например, в 2014 году после возвращения Крыма в состав РФ госсекретарь США Джон Керри и вовсе заявил, что Россия «ведет себя как страна XIX века».

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Однако, автор статьи напомнил, что холодная война закончилась в XX веке, как и времена, когда Штаты не знали себе равных нигде.

«Россия оправилась от распада СССР, Коммунистический Китай уже является достойным соперником, а некоторые задатки сверхдержавы имеются даже у ЕС: ядерное оружие, развитая промышленность, приближающийся к американскому ВВП и население в 450 миллионов человек», — написал Константини.

Он добавил, что США стоит приготовиться к росту влияния этих держав и искать свое место в новом мире. Вместо этого они усердно пытаются сохранить однополярность 90-х, втискивая структуры эпохи холодной войны вроде НАТО в новый мировой политический формат.

wikipedia.org / Walt Cisco, Dallas Morning News / Public Domain

Он призвал США не бороться с политическим прогрессом оппонентов, а думать о собственном будущем.

«Нужно вспомнить слова президента Джона Кеннеди, который сказал, что "те, кто смотрит только в прошлое или настоящее, наверняка упустят будущее"», — напомнил журналист.

Константини привел в пример российского лидера, который, по его словам, ориентируется только на действительность и является своего рода политическим первооткрывателем.

«Запад, по мнению Путина, воспользовался слабостью России после распада СССР, вторгнувшись в российскую сферу влияния, пока танки НАТО не оказались всего в пару сотен километров от нее. Но Соединенные Штаты видели совсем другую картину, считая, что чем больше Россия находится под давлением Запада, тем больше "демократизируется". Вот почему американский истеблишмент был так шокирован в 2014 году, когда Россия вела себя, "как страна XIX века". Но Россия не действовала как страна XIX века. Она просто действовала как сильная страна», — заключил автор The American Conservative.

Ранее автор The American Conservative Сохраб Ахмари в своей статье признал, что слова Путина о деградации Запада оказались истинной.