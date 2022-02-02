Политолог Спивак поделился с украинцами пророчеством Ванги об окончании страданий в стране

Гражданам Украины не следует паниковать, так как согласно старому предсказанию болгарской провидице Ванги, в государстве скоро «кончатся мытарства», рассказал политолог Дмитрий Спивак.

В своем обращении к народу он подчеркнул, что ситуация на Украине стабилизируется «в ближайшие годы». Его заявление цитирует «Власть Сегодня» со ссылкой на эфир «Украины 24». Таким образом украинский политолог раскрыл согражданам «устрашающее» предсказание Ванги о мытарствах и испытаниях в государстве.

«Я точно дословно ее слова не помню, но оно (пророчество Ванги. — Прим. ред.) звучало так, что через все мытарства и испытания Украина пройдет, и обязательно наступит в ближайшие годы период расцвета. Я в это верю», — подчеркнул Спивак.

Ранее читатели издания Нyser прокомментировали невероятное пророчество Ванги, которое гласит, что Украина проявит твердость на пути к цели и достижению результатов в 2022 году. По ее словам, в этом году мир денег и ресурсов разделит общество на богатых и бедных. Сами же финансы будут двигаться по двум потокам: к востоку и западу.