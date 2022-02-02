Политолог Сатановский считает, что Запад чувствует себя хозяином Украины

Коллективный Запад вообразил себя хозяином Украины. Соответствующим мнением поделился российский ученый-востоковед, политолог, один из ведущих экспертов в области политики и экономики Израиля Евгений Сатановский.

По его словам, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки является примитивной, малообразованной чиновницей. Сатановский считает, что России давно следовало пресекать силовым путем любую попытку западных стран укрепиться на постсоветском пространстве. Он указал на то, что РФ начала это делать лишь «сегодня».

«Украина – не курятник, а Россия – не лисица. Люди пришли в чужой дом и разожгли барбекю не на заднем дворе, а прямо в спальне. Что это такое? — жестко поставил он на место Псаки, сравнившую Россию с «кричащей с крыши курятника» лисой.

Известно, что в первый раз сравнение России с лисой в начале 2022 года делал госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркивал, что Вашингтон и Берлин осуждают наращивание российских вооруженных сил вдоль украинской границы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Россия несет ответственность за деэскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом заявила Псаки.