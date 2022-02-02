Украинцы признали бессмысленность нового союза с Великобританией и Польшей

Украинский политолог Владимир Воля назвал бесполезным вступление Киева в новый альянс с Великобританией и Польшей. По его словам, подобный союз является чисто символическим и не принесет никакой практической пользы.

«У нас уже было много неформальных "троек", "четверок", "пятерок" и чего угодно. Можно вспомнить такое формирование, как Украинско-польско-литовская бригада. Вроде бы она существует уже длительное время, но в случае гипотетического полномасштабного нападения России на Украину или каких-либо пограничных конфликтов эта бригада не сможет защищать Украину», — не сомневается эксперт.

Не станет участвовать в военных действиях и Великобритания, которая если и предоставляет Украине оборонную помощь, то делает это в ограниченном формате, добавил Владимир Воля.

«Для этого не нужны альянсы Лондон-Варшава-Киев. То есть все это выглядит как очередной слишком символический формат, от которого ничего не зависит», — резюмировал политолог.

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий в беседе с ТАСС обратил внимание, что между Польшей и Украиной существует большое количество противоречий, в том числе исторических. Особые сомнения вызывает то, как этот союз будет взаимодействовать с НАТО.

«Что это за союз такой, против кого он направлен? Может, против Германии, например, или против, скажем, Венгрии или Чехии? Это очень странная конструкция. Но пока это лишь декларация и элемент в информационно-психологической войне современного мира», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании нового формата политического сотрудничества в Европе. По сведениям источников «Европейской правды», такие же анонсы должны были сделать премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев 1 февраля.

Однако глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил о переносе объявления, поскольку британский министр иностранных дел Лиз Трасс перед поездкой в Киев заразилась коронавирусом. При этом Кулеба добавил, что Украина не может ждать вступления в ЕС и НАТО, «малые альянсы» ей необходимы уже сегодня.