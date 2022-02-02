Мужская сборная России по хоккею не захотела лететь одним рейсом с другими олимпийцами

Мужская хоккейная сборная России отказывается лететь на зимнюю Олимпиаду-2022 вместе с командами по другим видам спорта. Хоккеисты потребовали отдельный самолет.

Сообщалось, что на соревнования с командой Алексея Жамнова отправятся сборные по лыжному двоеборью, сноуборду и горным лыжам. Кроме этого, в самолете должны были находиться отдельные атлеты из команд по конькобежному спорту. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Соревнования будут организованы с учетом серьезных мер, связанных с пандемией коронавируса.