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Баранец назвал предложение США по проверке баз НАТО «расчетом на дурачков»

Армия
Баранец назвал предложение США по проверке баз НАТО «расчетом на дурачков»

 США предложили России провести инспекцию военных баз НАТО в Румынии и Польше, чтобы развеять опасения Кремля о возможном ударе ракетами «Томагавк» с территории этих стран, пишет агентство Bloomberg. Россия со своей стороны тоже должна предоставить аналогичную информацию «об определенных военных базах» на своей территории.

Полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с «Политикой Сегодня» оценил идею американских властей. По его словам, Россия может принять предложение Вашингтона, но только при одном условии — инспекции не окажутся разовой акцией. То есть надзор будет осуществляться на регулярной основе. 

Баранец назвал условие для взаимных инспекций военных баз России и НАТО
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«Они этого боятся. Ведь что такое временная инспекция? Мы приедем, они спрячут свои "Томагавки", у них там будут заряжены оборонительные ракеты, они нам их покажут и все, уезжайте отсюда вон. Нет, так не пойдет. Это расчет на дурачков. Это должно контролироваться как Россия предлагала еще во времена Ельцина — на постоянной основе. Вот тогда будет доверие», – подчеркнул военный эксперт.

В то же время Баранец выразил уверенность, что американская сторона на самом деле не заинтересована в наличии постоянного надзирателя в лице России. А потому диалог США и России в очередной раз не продвинется.

Ранее испанская газета Еl Pais опубликовала ответы США и НАТО по предложенным Москвой взаимным гарантиям безопасности. Из документов следует, что американцы не намерены давать обещания о дальнейшем нерасширении  Альянса на Восток.

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