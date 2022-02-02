Баранец назвал предложение США по проверке баз НАТО «расчетом на дурачков»

США предложили России провести инспекцию военных баз НАТО в Румынии и Польше, чтобы развеять опасения Кремля о возможном ударе ракетами «Томагавк» с территории этих стран, пишет агентство Bloomberg. Россия со своей стороны тоже должна предоставить аналогичную информацию «об определенных военных базах» на своей территории.

Полковник в отставке, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец в беседе с «Политикой Сегодня» оценил идею американских властей. По его словам, Россия может принять предложение Вашингтона, но только при одном условии — инспекции не окажутся разовой акцией. То есть надзор будет осуществляться на регулярной основе.

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«Они этого боятся. Ведь что такое временная инспекция? Мы приедем, они спрячут свои "Томагавки", у них там будут заряжены оборонительные ракеты, они нам их покажут и все, уезжайте отсюда вон. Нет, так не пойдет. Это расчет на дурачков. Это должно контролироваться как Россия предлагала еще во времена Ельцина — на постоянной основе. Вот тогда будет доверие», – подчеркнул военный эксперт.

В то же время Баранец выразил уверенность, что американская сторона на самом деле не заинтересована в наличии постоянного надзирателя в лице России. А потому диалог США и России в очередной раз не продвинется.

Ранее испанская газета Еl Pais опубликовала ответы США и НАТО по предложенным Москвой взаимным гарантиям безопасности. Из документов следует, что американцы не намерены давать обещания о дальнейшем нерасширении Альянса на Восток.