Кремль предпочитает не комментировать публикацию Еl Pais об ответе США и НАТО по безопасности

Кремль видел публикацию в испанской газете Еl Pais с ответами США и НАТО на предложения Российской Федерации по гарантиям безопасности, но предпочитает их не комментировать, рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, президент страны Владимир Путин дал общую оценку полученным ответам в той части, которая касается принципиально важных вопросов для России.

«Мы ничего не обнародовали. И я не хочу это комментировать, это вам нужно обращаться в Еl Pais или к испанскому руководству, я не знаю, но, по крайней мере, не к нам», — подчеркнул Песков.

Также представитель Кремля напомнил, что глава государства со сдержанным оптимизмом говорил о возможности решения проблемы о гарантиях безопасности для РФ при наличии желания со стороны США и НАТО. Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном достаточно подробно прокомментировал ход переговоров и ответы США и НАТО по гарантиям безопасности для России.