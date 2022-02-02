Gracenote составила медальный прогноз для сборной России на ОИ в Пекине

Статистическая компания Gracenote предсказала России третье место в медальном зачете на Олимпийских Играх в Пекине.

По мнению экспертов, россияне могут получить в Китае 30 наград, 10 из которых — золотые, 12 — серебряные и 8 — бронзовые. Если расчеты компании верну, то по общему количеству медалей эта Олимпиада станет самой успешной для России и превзойдет все предыдущие рекорды.

Однако несмотря на такой оптимистичный прогноз, в общем медальном зачете российских спортсменов опередят соперники из Норвегии. По мнению аналитиков Gracenote именно они займут первую строчку в таблице. Ожидается, что сборная северной страны завоюет в Пекине 21 золотую медаль, а также 13 серебряных и 10 бронзовых наград.

Сразу после них в медальном зачете аналитики поставили Германию. Специалисты отметили, что на Олимпийских Играх в Пекине спортсмены из этой страны могут получить 11 золотых медалей, столько же серебряных и 8 бронзовых.

Стоит отметить, что в десятку Gracenote также вошли команды из США, Канады, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Франции и Японии.