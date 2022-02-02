Ученые Университета Хопкинса доказали бесполезность локдаунов

Бесполезность локдаунов в качестве меры снижения смертности от COVID-19 доказали американские ученые из Университета Джонса Хопкинса.

Исследователи проанализировали статистические данные и установили, что локдауны, введенные весной 2020 года в США и странах Европы, снизили смертность от коронавирусной инфекции лишь на 0,2%. Однако они же стали причинами множества негативных экономических и социальных последствий.

«По итогам метаанализа был сделан вывод о том, что локдауны оказали минимальный, а то и близкий к нулевому эффект на состояние здоровья населения, но там, где они вводились, они повлекли огромные экономические и социальные издержки», — цитирует ученых телеканал Fox News.

Кроме того, локдауны спровоцировали рост безработицы и снизили качество образовательного процесса. Согласно данным экспертов, самой эффективной оказалась мера самоизоляции заболевших. Она смогла снизить смертность от COVID-19 на 2,9%.