«Катастрофа». В Финляндии оценили потенциальные последствия вступления РФ в войну с Украиной

Если Россия вступит в войну с Украиной, то последствия будут катастрофическими не только для отдельных стран Европы, но для всего Евросоюза в целом. Об этом сообщило финское издание MTV.

Россия разместила на границе с Украиной более 100 тысяч солдат и тяжелую технику, а также предъявила коллективному Западу ультиматум, связанный с политикой НАТО по продвижению в Восточную Европу. В свою очередь, Соединенные Штаты пригрозили России новым пакетом санкций.

В своей статье журналисты из страны тысячи озер попытались спрогнозировать результаты так называемого «российского вторжения», узнав мнение эксперта по вопросам российско-финских отношений Сакари Хеюсниеми.

Качество бензина упадет, а цены поднимутся

По словам эксперта, в Финляндии подобные события спровоцируют резкий рост цен во многих сферах экономики из-за стоимости импортной нефти. Более того, при этом качество самого бензина и дизеля может значительно упасть.

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

«Финляндия покупает у России большой объем энергоносителей. Разговоры о падении качества нефти идут уже давно. Переработка российской нефти может стать сложнее. Возможно, качественный бензин будет еще сложнее получить», — рассказал Хеюсниеми.

Однако он добавил, что даже в случае полного отказа от российского черного золота страна может воспользоваться экстренными мерами, суть которых, к сожалению, не раскрыл.

«Для таких экстренных случаев у Финляндии есть особые меры обеспечения», — уверен эксперт.

Цены на голубое топливо

Россия является самым главным поставщиком природного газа в Евросоюз. Вряд ли даже в условиях локальной войны с Украиной РФ полностью прекратит поставки голубого топлива в страны Европы. Впрочем, никто не мешает России поменять ценообразование на свои ресурсы, что также отразится на стоимости промышленного производства ЕС, отметил специалист.

wikipedia.org / Fitiss / CC3

Акции российских компаний и высокие технологии

По мнению Хеюсниеми, сейчас Европа активно инвестирует в российскую экономику, но в случае открытого конфликта вливание денег в РФ прекратиться, а многие европейские инвесторы просто потеряют свои деньги. Также стоит помнить, что хотя России и удалось провести частичное импортозамещение, развивая отечественное производство, но существует ряд высоких технологий, которых в России нет.

«Уже сейчас стоимость российских фирм на рынках падает», — пишет MTV.

Ранее автор американского издания The American Conservative Сохраб Ахмари в своей статье признал, что слова Путина о деградации Запада оказались истинной.