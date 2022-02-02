Курганский губернатор Шумков посмеялся над рекордно высоким госдолгом США

Глава Курганской области Вадим Шумков в своем Instagram иронично высказался по поводу госдолга США, который впервые в истории превысил 30 трлн долларов.

В сториз Шумков прокомментировал новость о рекордном госдолге США, которая была проиллюстрирована видоизмененным портретом американского президента Франклина на стодолларовой купюре

«С таким лицом долги не отдают) С таким лицом говорят: «Кому я должен, всем прощаю» или «Война все спишет», - написал глава региона.

К слову, на 1 января 2022 года госдолг самой Курганской области составил 16,154 млрд рублей, что на 432 млн меньше, чем в январе 2021.

Рекордная сумма госдолга США образовалась из-за массовых выплат пособий по безработице, поддержки бизнеса и больших затрат на борьбу с пандемией, пишут американские СМИ.