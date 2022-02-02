В Петербурге зафиксировали 63 смерти из-за последствий COVID-19 за сутки

Коронавирусная ситуация в Петербурге продолжает оставаться напряженной. За сутки в Северной столице скончались порядка 60 человек.

Согласно официальным данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки медики зафиксировали еще 63 летальных исхода от последствий заболевания. При этом с начала пандемии в городе на Неве умерли свыше 30 000 пациентов.

Стоит отметить, что такая ситуация привела к усилению нагрузки на систему здравоохранения региона. Жители города регулярно жалуются на невозможность дозвониться до службы помощи. А возле больниц и поликлиник образуются огромные очереди из пациентов. При этом недавно губернатор Александр Беглов заявлял, что уже в январе 2022 года в городе сформируется высокий уровень коллективного иммунитета.