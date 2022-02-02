Терапевт Звонков призвал пациентов с COVID-19 вызывать скорую при сложностях с дыханием

Пациентам, которые заражены коронавирусной инфекцией, рекомендовано вызывать скорую помощь при обнаружении проблем с дыханием, сообщил врач-терапевт Андрей Звонков.

Распространение коронавируса провоцирует россиян все чаще обращаться к медикам. Однако 30% вызовов совершаются людьми, которые не испытывают нужды в срочной помощи.

Однако в некоторых случаях медлить с вызовом медиков действительно нельзя. Пациентам следует вызывать скорую помощь при увеличении нормы дыхательных движений, которые сопровождаются нехваткой воздуха.

«Под нарушением дыхания, из-за которого стоит вызвать скорую помощь, мы подразумеваем удушье, чувство нехватки воздуха или учащенное дыхание. В норме человек не должен совершать больше 22-24 дыхательных движений в минуту», — сообщил медик в беседе с радио Sputnik.

Телеканал «360» опубликовал инструкцию действий при обнаружении первых симптомов коронавируса. Для дистанционной консультации с медиками пациент может обратиться в единую службу 122.