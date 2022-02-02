Германия должна разработать специальную программу для обучения украинских офицеров. Такое заявление сделал генеральный секретарь Свободной демократической партии ФРГ Биджан Джир-Сарай, передает ТАСС.

«Было бы важным и необходимым вкладом солидарности с Украиной, если бы обороноспособность украинских вооруженных сил могла быть повышена при поддержке Германии в обучении», — отметил он.

Кроме того, он уточнил, что современная немецкая армия известна именно качеством своей подготовки.

«Современные навыки и тактика защиты могут стать основными элементами учебной программы. Конечно, конкретные потребности в обучении должны быть согласованы с Украиной», — резюмировал Джир-Сарай.

Между тем, официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что в настоящее время речи о вступлении Украины в НАТО не идет.

Также стало известно о прибытии полка специальных операций Канады на Украину из-за напряженности между альянсом и Россией. По сообщению канадских СМИ решение о развертывании военных сил было принято в связи с тупиковыми переговорами о предотвращении возможного вооруженного конфликта.