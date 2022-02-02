Чишкала выступил против политизации матча между командами России и Украины по мини-футболу

Нападающий российский сборной по мини-футболу Иван Чишкала предложил оставить политику на время матча чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины.

Впервые за 14 лет сборные России и Украины будут соперниками на чемпионате Европы по мини-футболу. В связи с этим Иван Чишкала выступил с заявлением и отметил, что он против политизации этой встречи.

«Я был бы рад, если бы не было никакой политической подоплеки, потому что все говорят, что спорт вне политики, поэтому не стоит акцентировать на этом внимание», — приводит слова футболиста ТАСС.

Спортсмен также подчеркнул — сборной России абсолютно не важен соперник. Команда подходит к этой игре как к обычному полуфиналу и будет выступать за свою страну и друг за друга.

«У нас есть цель — золотые медали и кубок над головой, мы все делаем ради этого», — добавил Чишкала.

Напомним, что российская сборная прошла в полуфинал турнира благодаря победе над командой Грузии. Следующая игра Евро-2022 состоится 4 февраля.