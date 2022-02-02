«Европе впору нервничать». Главное о пятичасовых переговорах Путина и Орбана в Москве

Накануне в Москве состоялись пятичасовые переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. За это время политики обсудили целый спектр вопросов — двусторонние отношения, санкции Запада в отношении Москвы, ситуацию вокруг Украины и диалог РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности.
Очная встреча началась в Кремле ровно в 14:30. Однако из-за пандемии коронавируса сторонам пришлось воздержаться от теплых рукопожатий и общаться на значительной дистанции друг от друга.
«Я никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом, — признался Орбан. — Непростые времена, но в очень хорошей компании мы преодолеваем».
«Согласен!» — отозвался Путин с улыбкой.
Впрочем, строгие антиковидные меры не помешали двум политикам сразу перейти от слов к делу. Венгерский премьер заявил, что прилетел в Москву, прежде всего, для обсуждения напряженной ситуации вокруг Украины, и назвал свой визит «миссией мира».
«И я хотел бы заверить в том, что ни один из руководителей стран-членов Евросоюза не хотел бы войны и конфликтов. Мы выступаем за политические решения и взаимовыгодные соглашения», — заверил Орбан.
В ответ Путин подчеркнул, что с удовольствием поделится с венгерским коллегой подробностями контактов России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Глава государства добавил, что ему «было бы очень важно обменяться мнениями» по этому поводу в контексте текущей ситуации в Европе.
«Дорогой Виктор, очень раз видеть тебя! Мы не виделись с 2019 года в связи с известными событиями, и сегодня они не дают нам нормально пообщаться. Но все-таки прямой диалог гораздо лучше, чем разговор по телефону!» — отметил российский лидер, на что Орбан отреагировал утвердительным покашливанием.
После вступительных слов политики продолжили общаться в закрытом для прессы формате — подвести итоги переговоров они планировали на совместной пресс-конференции, которая должна была начаться в 16:00 мск.
Итоги переговоров
К назначенному времени в Екатерининском зале Кремля все уже было готово, однако Путин и Орбан не спешили выходить к журналистам, которые замерли в нетерпеливом ожидании. Когда на часах стукнуло полвосьмого вечера, встреча продолжалась целых пять часов.
«Понятно, когда столько времени президент России тратит на переговоры с президентом США, Франции или канцлером Германии, но о чем так долго можно говорить с премьером Венгрии? Коллегам по Евросоюзу и партнерам на Украине впору начинать нервничать», — написал в Telegram-канале журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Правда, уже через несколько минут политики неспешно вошли в зал из разных дверей. Путин заявил, что переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере — стороны успели обсудить «практически все вопросы, которые хотели».
Одной из главных тем стал письменный ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Президент заявил, что Запад проигнорировал ключевые требования РФ, однако Москва рассчитывает на продолжение диалога.
«Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО», — посетовал Путин.
Глава государства напомнил, как в свое время Россию просто «кинули и обманули», пообещав не продвигать инфраструктуру Альянса на восток «ни на дюйм». При этом возможное вступление в организацию Украины окажется чувствительным для Москвы, поскольку Киев может в будущем попытаться атаковать Крым, добавил Путин.
«Представим, что Украина — это страна НАТО, и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну, кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — обратил внимание президент.
Путин не исключил, что США попытаются втянуть Россию в конфликт, стимулировав «каких-нибудь бандеровцев» на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем. Вместе с тем он выразил надежду, что стороны, в конце концов, придут к консенсусу.
В свою очередь венгерский премьер убежден, что разногласия в позициях РФ и Запада можно преодолеть, как и заключить соглашения, которые бы гарантировали мир и безопасность Москве и были приемлемы для стран-членов НАТО. Однако он констатировал, что санкции против России неприемлемы и не достигают цели.
Кроме того, Путин и Орбан обсудили сотрудничество двух стран в разных сферах. Венгерский политик приехал в Москву с целым рядом предложений и практически на все получил положительный ответ. В частности, стороны согласовали увеличение поставок газа на 1 миллиард кубометров (в 2021 году Будапешт получил 5,9 млрд).
«Нам нужно сейчас внимательно посмотреть на баланс в РФ после прохождения осенне-зимнего периода, но поставка большего на 1 млрд куб. м объема газа для нас не будет большой проблемой. Окончательное решение будет принято хозяйствующими субъектами где-то в начале апреля», — указал Путин.
Орбан также поблагодарил российского коллегу за помощь в борьбе с пандемией и рассказал о планах Венгрии запустить на своей территории производство вакцины «Спутник V». По его словам, он также ведет сейчас переговоры о поставках «Спутника Лайт».
Помимо этого, Путин поддержал дополнительное финансирование проекта железнодорожного обхода Будапешта за счет кредита в размере $2 млрд. По словам президента, он получил дополнительную информацию от РЖД прямо перед пресс-конференцией.
«Премьер-министр [об этом] пока не знает. Пока шел сюда, я получил дополнительную информацию от РЖД, это касается дополнительного финансирования за счет кредитной линии. $2 млрд — это возможный объем для такого рода проекта, и обход Будапешта можно будет сделать», — заверил российский лидер.
Тем не менее пятичасовых переговоров Путину и Орбану явно не хватило — после пресс-конференции политики продолжили обмениваться благодарностями за успешную встречу и выпили по бокалу шампанского.
«Европа, одумайся»
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предположил, что встреча Путина и Орбана в Москве будет объявлена «раскольнической»: премьер-министра Венгрии обвинят в предательстве евроатлантической солидарности, а российского лидера — в попытке «взорвать Европу изнутри».
«Перефразируя крылатое выражение конца ХХ века, относившееся на тот момент к России, так и хочется воскликнуть: "Европа, одумайся, ты одурела!"» — написал он в Facebook.
В беседе с «Политикой Сегодня» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько допустил такой сценарий, однако, по его словам, это не отменяет того, что переговоры проводить можно и нужно.
«Я могу сказать, что и в США не довольны Орбаном, поскольку он один из тех политиков, которые не удовлетворяют западные элиты своего рода строптивостью и способностью на поступки. И недавно известный миллиардер Джордж Сорос допустил ряд прогнозов, которые больше похожи на его пожелания, где в том числе Орбан отстраняется от своего поста, причем именно в 2022 году», — рассуждает эксперт.
Парламентские выборы в Венгрии должны состояться в апреле этого года. Свои планы переизбраться на новый срок Орбан подтвердил и на встрече с Путиным, подчеркнув, что рассчитывает «еще много лет» работать с ним.