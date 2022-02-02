«Европе впору нервничать». Главное о пятичасовых переговорах Путина и Орбана в Москве

Накануне в Москве состоялись пятичасовые переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. За это время политики обсудили целый спектр вопросов — двусторонние отношения, санкции Запада в отношении Москвы, ситуацию вокруг Украины и диалог РФ с США и НАТО по гарантиям безопасности.

Очная встреча началась в Кремле ровно в 14:30. Однако из-за пандемии коронавируса сторонам пришлось воздержаться от теплых рукопожатий и общаться на значительной дистанции друг от друга.

«Я никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом, — признался Орбан. — Непростые времена, но в очень хорошей компании мы преодолеваем».

«Согласен!» — отозвался Путин с улыбкой.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Впрочем, строгие антиковидные меры не помешали двум политикам сразу перейти от слов к делу. Венгерский премьер заявил, что прилетел в Москву, прежде всего, для обсуждения напряженной ситуации вокруг Украины, и назвал свой визит «миссией мира».

«И я хотел бы заверить в том, что ни один из руководителей стран-членов Евросоюза не хотел бы войны и конфликтов. Мы выступаем за политические решения и взаимовыгодные соглашения», — заверил Орбан.

В ответ Путин подчеркнул, что с удовольствием поделится с венгерским коллегой подробностями контактов России с США и НАТО по гарантиям безопасности. Глава государства добавил, что ему «было бы очень важно обменяться мнениями» по этому поводу в контексте текущей ситуации в Европе.

«Дорогой Виктор, очень раз видеть тебя! Мы не виделись с 2019 года в связи с известными событиями, и сегодня они не дают нам нормально пообщаться. Но все-таки прямой диалог гораздо лучше, чем разговор по телефону!» — отметил российский лидер, на что Орбан отреагировал утвердительным покашливанием.

После вступительных слов политики продолжили общаться в закрытом для прессы формате — подвести итоги переговоров они планировали на совместной пресс-конференции, которая должна была начаться в 16:00 мск.

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Итоги переговоров

К назначенному времени в Екатерининском зале Кремля все уже было готово, однако Путин и Орбан не спешили выходить к журналистам, которые замерли в нетерпеливом ожидании. Когда на часах стукнуло полвосьмого вечера, встреча продолжалась целых пять часов.

«Понятно, когда столько времени президент России тратит на переговоры с президентом США, Франции или канцлером Германии, но о чем так долго можно говорить с премьером Венгрии? Коллегам по Евросоюзу и партнерам на Украине впору начинать нервничать», — написал в Telegram-канале журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Правда, уже через несколько минут политики неспешно вошли в зал из разных дверей. Путин заявил, что переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере — стороны успели обсудить «практически все вопросы, которые хотели».

Одной из главных тем стал письменный ответ США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Президент заявил, что Запад проигнорировал ключевые требования РФ, однако Москва рассчитывает на продолжение диалога.

flickr.com / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet

«Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО», — посетовал Путин.

Глава государства напомнил, как в свое время Россию просто «кинули и обманули», пообещав не продвигать инфраструктуру Альянса на восток «ни на дюйм». При этом возможное вступление в организацию Украины окажется чувствительным для Москвы, поскольку Киев может в будущем попытаться атаковать Крым, добавил Путин.

«Представим, что Украина — это страна НАТО, и начинает эти военные операции. Нам что, воевать с блоком НАТО? Ну, кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет», — обратил внимание президент.

Путин не исключил, что США попытаются втянуть Россию в конфликт, стимулировав «каких-нибудь бандеровцев» на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем. Вместе с тем он выразил надежду, что стороны, в конце концов, придут к консенсусу.

kremlin.ru / Администрация президента России

В свою очередь венгерский премьер убежден, что разногласия в позициях РФ и Запада можно преодолеть, как и заключить соглашения, которые бы гарантировали мир и безопасность Москве и были приемлемы для стран-членов НАТО. Однако он констатировал, что санкции против России неприемлемы и не достигают цели.

Кроме того, Путин и Орбан обсудили сотрудничество двух стран в разных сферах. Венгерский политик приехал в Москву с целым рядом предложений и практически на все получил положительный ответ. В частности, стороны согласовали увеличение поставок газа на 1 миллиард кубометров (в 2021 году Будапешт получил 5,9 млрд).

«Нам нужно сейчас внимательно посмотреть на баланс в РФ после прохождения осенне-зимнего периода, но поставка большего на 1 млрд куб. м объема газа для нас не будет большой проблемой. Окончательное решение будет принято хозяйствующими субъектами где-то в начале апреля», — указал Путин.

Орбан также поблагодарил российского коллегу за помощь в борьбе с пандемией и рассказал о планах Венгрии запустить на своей территории производство вакцины «Спутник V». По его словам, он также ведет сейчас переговоры о поставках «Спутника Лайт».

sputnikvaccine.com / Sputnik V

Помимо этого, Путин поддержал дополнительное финансирование проекта железнодорожного обхода Будапешта за счет кредита в размере $2 млрд. По словам президента, он получил дополнительную информацию от РЖД прямо перед пресс-конференцией.

«Премьер-министр [об этом] пока не знает. Пока шел сюда, я получил дополнительную информацию от РЖД, это касается дополнительного финансирования за счет кредитной линии. $2 млрд — это возможный объем для такого рода проекта, и обход Будапешта можно будет сделать», — заверил российский лидер.

Тем не менее пятичасовых переговоров Путину и Орбану явно не хватило — после пресс-конференции политики продолжили обмениваться благодарностями за успешную встречу и выпили по бокалу шампанского.

«Европа, одумайся»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев предположил, что встреча Путина и Орбана в Москве будет объявлена «раскольнической»: премьер-министра Венгрии обвинят в предательстве евроатлантической солидарности, а российского лидера — в попытке «взорвать Европу изнутри».

pixabay.com /

«Перефразируя крылатое выражение конца ХХ века, относившееся на тот момент к России, так и хочется воскликнуть: "Европа, одумайся, ты одурела!"» — написал он в Facebook.

В беседе с «Политикой Сегодня» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько допустил такой сценарий, однако, по его словам, это не отменяет того, что переговоры проводить можно и нужно.

«Я могу сказать, что и в США не довольны Орбаном, поскольку он один из тех политиков, которые не удовлетворяют западные элиты своего рода строптивостью и способностью на поступки. И недавно известный миллиардер Джордж Сорос допустил ряд прогнозов, которые больше похожи на его пожелания, где в том числе Орбан отстраняется от своего поста, причем именно в 2022 году», — рассуждает эксперт.

Парламентские выборы в Венгрии должны состояться в апреле этого года. Свои планы переизбраться на новый срок Орбан подтвердил и на встрече с Путиным, подчеркнув, что рассчитывает «еще много лет» работать с ним.