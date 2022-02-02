Захарова преподала главе МИД Великобритании Трасс урок по географии

Главе МИД Великобритании Элизабет Трасс стоит подучить географию. К такому выводу пришла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам представителя МИД РФ, для того, чтобы «защитить Прибалтику», надо действовать не через Черное море, а через Балтийское. Захарова подчеркнула, что прибалтийские страны на западе соприкасаются с Балтийским Поморьем. Она отметила, что именно поэтому эти государства так и называются — Baltic States.

«Миссис Трасс, Ваши знания в области истории — ничто по сравнению с Вашими познаниями по географии», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства, выставив британского дипломата на посмешище.

Ранее телеканал "360" сообщал, что «вторжение РФ» на территорию Украины станет масштабной стратегической ошибкой, которая повлечет за собой жесткие гуманитарные последствия. Об этом сказано в совместном заявлении по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.