Израильский военный эксперт Яков Кедми считает, что Соединенные Штаты уже начинают заметно отставать от ведущих мировых держав в части разработки новых видов вооружений.

Так, накануне японские обозреватели комплиментарно отозвались о новой российской боевой машине поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», аналогов которой нет ни в одной другой стране. А китайские аналитики рассказали о преимуществах истребителей пятого поколения РФ и КНР Су-57 и J-20 в сравнении с американской версией F-35.

Кедми в свою очередь отметил нехватку в ВМС США легких и мобильных кораблей. Все, что строили американцы раньше, имеет внушительные размеры.

«Тогда корабли были намного больше, могли взять больше людей и военной техники. Оказалось, что также, как с малыми ракетными кораблями, с точки зрения топографии европейского и азиатского континентов, большое значение имеют небольшие десантные корабли, которые есть у России», — рассказал собеседник «Народных Новостей».

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Израильский военный эксперт полагает, что вскоре в США начнут строить небольшие суда. А подстегнет американцев к этому недавний переполох в Европе, который вызвала флотилия всего шести российских десантных кораблей. Страны НАТО в испуге сопровождали их не только по воде, но и по воздуху.

«Вероятно, они достигнут в этом [строительстве] успеха. Но смогут ли получить за счет этого превосходство на том или ином театре военных действий? Это зависит от противника. Но если говорить о Черном и Балтийском морях, там царит полное господство России. Ни одна военно-морская сила не выживет там больше 15 минут», – заключил Кедми.

Пока что возможности восполнить все копившиеся десятилетиями пробелы и выбиться в мировые лидеры у США попросту нет, считает Кедми. Американская экономика, по его словам, не располагает необходимым для этого бюджетом.