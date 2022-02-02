Эпидемиолог Руженцова заявила, что привитые болеют «Омикроном» около пяти-семи дней

Люди, прошедшие вакцинацию от коронавируса, при заражении штаммом «Омикрон» в среднем болеют около пяти-семи дней. Об этом заявила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

По словам специалиста, первые наблюдения за пациентами указывают на то, что ранее привитые от COVID-19 люди чаще всего переносят заболевание «Омикроном» в течение пяти-семи дней без каких-либо остающихся симптомов.

«Однако у пациентов, не болевших в течение предыдущих шести месяцев, не прошедших вакцинацию и своевременную ревакцинацию, заболевание продолжается существенно дольше», — сообщила эпидемиолог в интервью ТАСС.

Кроме того, Руженцова подчеркнула, что у тех, кто не привился и не переболел коронавирусом в последние шесть месяцев, после завершения основного курса терапии может наблюдаться слабость, утомляемость, тревожность, нарушения сна, ухудшение памяти и другие постковидные симптомы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что вакцинированным и переболевшим COVID-19 не нужно соблюдать изоляцию после контакта с зараженным. По ее словам, по этому поводу проведено уже много исследований, сообщает телеканал «360».