Победитель «Битвы экстрасенсов» Виталий Гиберт предсказал будущее России на 2022 год

Россия продолжит укреплять свою экономику, а благосостояние ее граждан будет постепенно улучшаться. Такое заявление сделал победитель 11-го сезона «Битвы экстрасенсов» Виталий Гиберт.

По мнению эзотерика, население России переживет 2022 год относительно спокойно. Единственной серьезной проблемой станет ухудшение визового режима между Европой и США.

Кроме того, на внешнеполитической арене придется искать новых союзников. Гиберт отметил, что на их роль прекрасно подходит Китайская народная республика.

Также экстрасенс рассказал, что ближе к лету россиян ждет улучшение экономики. Он предсказала, что Россия наконец докажет всему миру, насколько она сильная страна, так как в ее «фундаменте» заложены «очень добрые камни». Однако в тоже время ясновидящий отметил, что Москва перестанет быть местом, куда массово едут мигранты. Напротив, все будут двигаться в поисках работы на периферию.

«Понадобится много экологов, аграриев, врачей», — заключил Гиберт.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития России».