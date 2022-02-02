Украинские военные уже не подчиняются своему президенту Владимиру Зеленскому. К соответствующему выводу пришел бразильский политолог Уриэль Араухо.

По его словам, Вооруженными силами Украины (ВСУ) уже движет созданная Зеленским паника и русофобия. Араухо подчеркнул, что со своими «взрывными заявлениями» президент зашел слишком далеко. Он напомнил, как летом прошлого года украинский лидер призвал жителей Луганской и Донецкой народных республик, считающих себя русскими, покинуть территорию страны. «ПолитРоссия» специально для своих читателей перевела им эту статью.

Араухо также отметил, что на данный момент Зеленскому уже поздно просить жителей Украины «не создавать панику».

«Мы все знаем, чем это закончится: отказ Запада от Украины и гуманитарная катастрофа с последствиями для Германии и всей Европы. Вот почему большая часть ЕС действительно желает диалога и дальнейшей дипломатии, касающейся нынешнего кризиса», — раскрыл политолог странам Европы глаза на ловушку, в которую они попали после высказываний Зеленского.

Ранее телеканал «360» писал, что Украина создаст новый формат сотрудничества с Великобританией и Польшей. Об этом заявил Зеленский. По его словам, дипломатическая поддержка Киева сейчас находится на самом высоком уровне с 2014 года.