Парламент Казахстана упразднил роль Назарбаева в политике республики

Власти Казахстана больше не должны согласовывать политические решения с бывшим президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Соответствующее решение принял парламент республики.

Отмечается, что на текущий момент законодательный документ отправился на рассмотрение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Ожидается, что инициатива будет одобрена и в скором времени вступит в силу.

Ранее стало известно, что Токаев занял пост главы Совета безопасности Казахстана, который был на пожизненной основе закреплен за Назарбаевым. По словам экс-президента, он лично принял соответствующее решение из-за чрезвычайной ситуации в стране.