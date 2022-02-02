Госдолг США преодолел рекордную отметку в $30 триллионов

Министерство финансов США сообщило, что госдолг страны вырос до $30 трлн. Данные опубликованы на сайте ведомства.

Ранее американские экономисты в интервью со СМИ сделали ряд заявлений, согласно которым скорость роста государственной задолженности оказалась выше ожидаемой.

«Это стало результатом триллионных инвестиций со стороны федерального правительства в борьбу с пандемией коронавируса, включая пять триллионов долларов для выплат расширенных пособий по безработице, меры по поддержке малого бизнеса и стимулирующие выплаты», — сообщили финансисты в интервью The New York Times.

Эксперты оказались едины во мнении, что очередной исторический максимум, которого достиг госдолг, не сигнализирует о катастрофе, так как экономика США демонстрирует рост, а процентная ставка остается на низком уровне.

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Напомним, что ранее президент США Джо Байден подписал указ об увеличении предела госдолга до $31,4 трлн. В Белом доме прокомментировали, что решение «не является чем-то из ряда вон выходящим», поскольку за всю историю США повышение лимита происходило уже более 80 раз.

Кроме того, в октябре 2021 года американский сенат проголосовал за принятие законопроекта о кратковременном сдвиге предела госдолга на $480 млрд. Данное решение было предпринято из-за угрозы дефолта.