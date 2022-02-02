Чилийская домохозяйка стала замминистра по делам женщин и гендерной справедливости

Президент Чили Габриэль Борич назначил домработницу с 15-летним стажем Лус Видаль Уирикео заместителем министра по делам женщин и гендерного справедливости, следует из заявления лидера страны, размещенного в Twitter.

Прежде чем воплотить в жизнь лозунг «Любая кухарка способна управлять государством», Уирикео полтора десятилетия работала горничной в различных семьях в столичном регионе Сантьяго. Позже она стала одной из создательниц кооператива для женщин и членом фонда семей, принимая активное участие в различных правозащитных организациях.

Как отметил сам Борич, для него иметь таких людей в правительстве — это большая честь.

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В декабре 2021 года на президентских выборах в Чили победил 35-летний кандидат-социалист Габриэль Борич, ставший самым молодым лидером латиноамериканского государства за всю историю. Во втором туре за него проголосовало более 55% населения.

Кандидат от левой коалиции пообещал ликвидировать пережитки наследия бывшего президента Чили Аугусто Пиночета, утвердив прогрессивный налог на богатство, повысив налоги на добычу меди, легализировав аборты, а также сделать систему образования бесплатной для всех граждан страны.