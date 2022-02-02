Кадыров счел лучшим вариантом отправку членов семьи экс-судьи Янгулбаева на родину

Необходимо вернуть в Россию членов семьи экс-судьи Сайди Янгулбаева, считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что такой исход будет лучшим.

Недавно руководитель региона опубликовал расследование о братьях Ибрагиме и Байсангуре Янгулбаевых. Из материалов следует, что они переехали в Европу и создали радикальный Telegram-канал. Кадыров призвал вернуть членов семьи экс-судьи в прямом эфире в Instagram.

«Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеют. Лучше... вернуть (их. — Прим. ФАН) в Россию, потому что ничего хорошего их пребывание для ваших государств не принесет», — заявил руководитель субъекта.

Ранее Кадыров назвал бывшего судью Сайди Янгулбаева «воплощением предательства». По словам руководителя Чечни, бывшему работнику судебной системы также не удалось воспитать интеллигентных детей.