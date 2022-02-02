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Газета Еl Pais обнародовала ответы Запада на предложения России по гарантиям безопасности

Политика
Газета Еl Pais обнародовала ответы Запада на предложения России по гарантиям безопасности

Испанская газета Еl Pais опубликовала ответы США и НАТО по предложенным Россией гарантиям безопасности. По мнению журналистов, Запад не отказался от идеи вступления Украины в военный блок.

Конфиденциальные документы свидетельствуют об избирательном отношении Вашингтона к свободе выбора союзников. Американская сторона игнорирует обязательства любой страны не укреплять собственную безопасность за счет других государств.

В материале уточняется, что Запад не учел требования Москвы касательно нерасширения Североатлантического альянса на восток. Более того, Соединенные Штаты пренебрегли просьбой РФ отказаться от размещения вооружений вблизи российской границы.

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