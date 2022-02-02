Газета Еl Pais обнародовала ответы Запада на предложения России по гарантиям безопасности

Испанская газета Еl Pais опубликовала ответы США и НАТО по предложенным Россией гарантиям безопасности. По мнению журналистов, Запад не отказался от идеи вступления Украины в военный блок.

Конфиденциальные документы свидетельствуют об избирательном отношении Вашингтона к свободе выбора союзников. Американская сторона игнорирует обязательства любой страны не укреплять собственную безопасность за счет других государств.

В материале уточняется, что Запад не учел требования Москвы касательно нерасширения Североатлантического альянса на восток. Более того, Соединенные Штаты пренебрегли просьбой РФ отказаться от размещения вооружений вблизи российской границы.