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Захарова высмеяла главу британского МИД за незнание географии

Россия
Захарова высмеяла главу британского МИД за незнание географии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично подколола министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс за незнание элементарных основ географии. В интервью «Би-би-си» глава британского МИД вновь говорила о российской угрозе и помощи Лондона союзникам. 

«Мы также продолжаем снабжать и предоставляем дополнительную поддержку нашим балтийским союзникам через Черное море», – сказала Трасс.

Каким образом балтийские страны, располагающиеся на побережье одноименного моря, оказались связаны черноморской акваторией, Трасс, по всей видимости, не задумывалась.  

«Прокравшись через Кельтское море в Средиземное, воспользовавшись Босфором, а далее через Керченский пролив будет стараться незаметно для России попасть в Волго-Балтийский канал? А вот и Балтийское море — приплыли», – иронично прокомментировала Захарова в Telegram.

Захарова публично преподала главе МИД Великобритании урок географии
Global Look Press  / Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Представитель российского МИД не смогла удержаться от того, чтобы не отметить, что Балтика — это не только пивоваренная компания. Она напомнила мисс Трасс, что выход к Балтийскому морю имеют не только Латвия, Литва  и Эстония, которых Великобритания считает своим долгом защищать, а еще Германия, Дания и Польша.

Захарова изумилась, как такие ответственные и высокопоставленные должности занимают люди с элементарным незнанием школьной программы. По мнению российского дипломата, мисс Трасс порочит честь самой Великобритании, которая испокон веков и по сей день считается «великой морской державой».

«Если кого-то от чего-то и надо спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков. С географией главе Форин-офис надо что-то делать», – подвела черту Захарова.

Отметим, Захарова уже не первый раз иронично комментирует высказывания британского министра. Ранее российский дипломат высмеяла Трасс, которая пригрозила Москве усилением санкций.

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