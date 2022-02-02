Захарова высмеяла главу британского МИД за незнание географии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично подколола министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс за незнание элементарных основ географии. В интервью «Би-би-си» глава британского МИД вновь говорила о российской угрозе и помощи Лондона союзникам.

«Мы также продолжаем снабжать и предоставляем дополнительную поддержку нашим балтийским союзникам через Черное море», – сказала Трасс.

Каким образом балтийские страны, располагающиеся на побережье одноименного моря, оказались связаны черноморской акваторией, Трасс, по всей видимости, не задумывалась.

«Прокравшись через Кельтское море в Средиземное, воспользовавшись Босфором, а далее через Керченский пролив будет стараться незаметно для России попасть в Волго-Балтийский канал? А вот и Балтийское море — приплыли», – иронично прокомментировала Захарова в Telegram.

Global Look Press / Gustavo Valiente/Keystone Press Agency

Представитель российского МИД не смогла удержаться от того, чтобы не отметить, что Балтика — это не только пивоваренная компания. Она напомнила мисс Трасс, что выход к Балтийскому морю имеют не только Латвия, Литва и Эстония, которых Великобритания считает своим долгом защищать, а еще Германия, Дания и Польша.

Захарова изумилась, как такие ответственные и высокопоставленные должности занимают люди с элементарным незнанием школьной программы. По мнению российского дипломата, мисс Трасс порочит честь самой Великобритании, которая испокон веков и по сей день считается «великой морской державой».

«Если кого-то от чего-то и надо спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков. С географией главе Форин-офис надо что-то делать», – подвела черту Захарова.

Отметим, Захарова уже не первый раз иронично комментирует высказывания британского министра. Ранее российский дипломат высмеяла Трасс, которая пригрозила Москве усилением санкций.