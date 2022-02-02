Экс-министра экологии Татарстана Садретдинова осудили по делу об убийстве активиста

Суд вынес приговор бывшему министру экологии Татарстана Агляму Садретдинову по делу о подстрекательстве к убийству 19-летней давности, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

«Бывший министр экологии республики 70-летнего Аглям Садретдинов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ст. 105 УК РФ («Подстрекательство к убийству»)», — отметили в ведомстве.

По следственным данным, в 2003 году злоумышленник, занимая должность главы Буинского района, организовал убийство местного жителя. Причиной тому стали жалобы на его деятельность в различные комитеты республики.

Для реализации своего плана Садретдинов обратился в преступное сообщество «Квартал», члены которого за 180 тысяч рублей выполнили заказ. Киллеры застрелили активиста на пороге собственного дома. Суд признал вину экс-министра экологии Татарстана. Фигурант уголовного дела был приговорен к восьми годам колонии строго режима.