Инфекционист Поздняков заявил, что привитые лучше защищены от «стелс-омикрона»

Вакцинированные против коронавируса лучше защищены от нового вида штамма «Омикрон», сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

Подштамм «Омикрона» BA.2, или «стелс-омикрон», выявили в Алжире в январе. Эта мутация отличается еще большей заразностью, чем первоначальный омикрон-штамм.

«На этот штамм антитела у ранее иммунизированных людей вырабатываются даже в большем количестве, чем на обычный "Омикрон"», — рассказал Поздняков в беседе с РИА Новости.

Он объяснил, что иммунная система не может среагировать заранее, что приводит к инфицированию пациента. Однако позже клетки памяти запускают активную выработку антител, которые быстро срабатывают, и человек начинает выздоравливать.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцинированным от коронавируса не нужна изоляция после контакта с зараженным. Она подчеркнула, что это подтверждают многие исследования ученых, сообщил телеканал «360».