Экономист Атаманюк: энергетическое развитие Украины негативно скажется на Польше

Энергетическое развитие Украины крайне негативно скажется на Польше, заявил экономист Юрий Атаманюк.

Как считает эксперт, начало развития экономики и промышленности Украины является «страшным сном» для поляков. Он на одном примере объяснил, почему Варшава боится развития Украины.

«Польша и Украина — это сообщающиеся сосуды. Только у нас начинается переработка сельского хозяйства, она тут же зеркально падает в Польше. У нас заработные платы меньше, у нас примерно похоже налоговое поле, но у нас больше рынок сбыта даже внутренний и возможности за пределами», — говорит экономист.

По мнению Атаманюка, если бы Украина вела грамотную экономическую политику, то промышленность страны не угнетала бы Польшу. В таком случае польские трудовые мигранты ездили бы работать на Украину, а рабочий класс поехал на заработки в ФРГ или Британию, резюмировал экономист.

Ранее Украина получила возможность осуществлять реверсные поставки газа из Венгрии. Об этом заявил директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.