Политолог Бизяев указал на отсутствие монобольшинства в рейтинге Зеленского

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского оставляет желать лучшего. Соответствующее заявление сделал политолог Руслан Бизяев.

По мнению Бизяева, популярность Зеленского сильно просела. Эксперт отметил, что, если украинский лидер не переизберется, то партия «Слуга народа» может оказаться за бортом Верховной Рады. Об этом политолог рассказал в ходе беседы с изданием «Украина.ру».

«Официальная социология дает Владимиру Александровичу 23-24%, а скрытая социология говорит, что у него рейтинг порядка 18-19%», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что такие показатели были у президента Украины еще до событий последней недели.

Ранее телеканал "360" писал, что Украина создаст новый формат сотрудничества с Великобританией и Польшей. Об этом заявил Зеленский. По его словам, дипломатическая поддержка Киева сейчас находится на самом высоком уровне с 2014 года.