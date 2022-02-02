Попова заявила, что коронавирус больше не поражает легкие

Коронавирусная инфекция больше не проникает в легкие. В основном вирус поражает органы верхних дыхательных путей.

Вирус постоянно мутирует, поэтому в данный момент он утратил способность проникать в легочную ткань. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

«Он (COVID-19) ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в легочную ткань», — пояснила она.

Напомним, самым эффективным способом борьбы с коронавирусной пандемией является вакцинация. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов.