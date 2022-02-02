Германия до сих пор не принесла должных извинений перед Украиной за нацистские преступления времен Второй мировой войны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Политолог Андрей Данилов пристыдил киевские власти за подобные высказывания.

По мнению аналитика, в контексте классической международной политики слова Данилова просто недопустимы. Такое высказывания из уст украинского истеблишмента вызывают стыд, посетовал политолог.

«Конечно, если говорить о классической международной политике, то это заявление абсолютно не корректно и не имеет право секретарь Совета национальной безопасности и обороны делать подобные заявления. Горько и стыдно за таких политиков», — прокомментировал ситуацию Мишин в эфире программы «Россия-24».

Более того, из-за такой позиции в Германии ни президента Украины Владимира Зеленского, ни главу МИД Дмитрия Кулебу уже не воспринимают всерьез, а Данилов — персона, которая сама осознает свою критичность. В совокупности все эти лица можно сравнить с «одноразовыми шприцами». Резюмируя сказанное, Мишин отметил, что своими выходками официальный Киев «вывел из себя» немецких политиков.