Зампред Совфеда Косачев считает саммит Зеленского и Джонсона провальным

Двусторонний киевский саммит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского закончился провально. Об этом рассказал зампред Совета федерации Константин Косачев.

Парламентарий сравнил переговоры британского и украинского лидеров со встречей президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве. Прошедшие в Кремле переговоры прошли успешно, так как стороны отстаивали не только интересы своих стран, но и общеевропейские.

«Во втором (случае — Прим. ред.) — провалилась, поскольку в Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским. Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю», — сообщил Косачев в соцсетях.

Саммит Зеленского и Джонсона состоялся накануне. Премьер-министр прибыл в Киев, чтобы обсудить с украинским президентом вопросы безопасности и военно-технического сотрудничества.