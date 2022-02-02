Трампа заинтересовала текстовая расшифровка разговора Байдена и Зеленского

Бывший президент США Дональд Трамп заинтересовался расшифровкой беседы нынешнего американского лидера Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом экс-хозяин Белого дома сообщил в эфире телеканала Newsmax.

Уточняется, что речь идет о телефонных переговорах лидеров Украины и США, которые состоялись 27 января. Трамп считает, что разговор лидеров государств прошел неудачно.

«Мне было бы интересно увидеть (расшифровку этого звонка). Я думаю, что звонок был примерно таким, как о нем говорят. Не думаю, что это что-то изменит. Но было бы интересно ее увидеть», — сообщил Трамп.

Согласно данным, распространяемым в американских СМИ, Байден и Зеленский в ходе беседы не нашли общего языка на почве возможности эскалации ситуации на Украине. Так, президент США настаивал на высокой вероятности обострения, а его украинский коллега счел эти аргументы неуместными и просил выслать бронетехнику в качестве помощи.