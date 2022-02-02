Более десяти российских кораблей приступили к военным учениям у берегов Камчатки

Отряд российских кораблей, включающий более десяти судов, вышел на учения к берегам Камчатки. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота Восточного военного округа.

В планах отряда тренировки по совместному тактическому маневрированию, а также уничтожение условных противников при помощи артиллерийских и зенитных ракетных стрельб. Кроме того, корабли должны будут найти подводные лодки врага и отразить воздушное нападение.

«Отряд кораблей войск и сил на северо-востоке России вышел на учение в акваторию Авачинского залива у побережья Камчатки для выполнения учебно-боевых упражнений в морских полигонах боевой подготовки», — говорится в сообщении ТОФ.

В составе тактических групп: малый ракетный корабль «Смерч», малые противолодочные корабли «Холмск», «Усть-Илимск», «МПК-107», морские тральщики и суда обеспечения. Учения проводятся в рамках подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год.