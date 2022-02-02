Bloomberg: США предложили России проверить отсутствие «Томагавков» на базе НАТО в Польше

США готовы обсудить с Россией возможность проверки баз НАТО на территории Польши и Румынии, чтобы Москва лично убедилась в отсутствии там крылатых ракет Tomahawk.

Однако предложение сделано не на безвозмездной основе. В качестве ответных мер американская сторона потребовала проверку определенных российских баз, передает агентство Bloomberg.

«США заявили Кремлю, что готовы обсудить предоставление России возможности проверить, что крылатые ракеты Tomahawk не размещены на базах НАТО в Румынии и Польше, при условии, что Россия предоставит аналогичную информацию об определенных базах в РФ», — написала журналистка Дженнифер Джейкобс.

Источник агентства уточнил, что любые договоренности будут достигнуты лишь после обсуждения с союзниками. Прежде всего речь идет о Румынии и Польше. Предложение Вашингтона призвано развеять опасения Москвы относительно того, что пусковые установки могут угрожать безопасности России, подвел итог автор Bloomberg