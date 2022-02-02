Судно краболовов потерпело крушение у порта Зарубино в Приморском крае

Краболовное судно «Акванавт» затонуло у приморского причала порта Зарубино. Об этом сообщил директор филиала ФГБУ «Морспасслужба» Иван Агаревский.

Информация о пострадавших в результате затопления краболовного судна уточняется. Разлива топлива из-за инцидента не произошло. По предварительной информации, погиб один человек. Им оказался механик, пишет РИА Новости.

«Краболов затонул, часть судна — над водой. На месте будет работать водолаз, обследует судно», — отметил Агаревский.

Уточняется, что краболов следовал с рейсового задания. Во время разгрузки корабль начал тонуть. По неподтвержденной информации, эвакуироваться успели 14 человек. По данным транспортной прокуратуры, на борту находилось 16 тонн топлива. На месте случившегося работают спасатели и водолазы. Причины инцидента выясняются.