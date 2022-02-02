Правительству США необходимо отказаться от использования смертной казни в качестве меры наказания, поскольку такие методы являются средневековыми и нарушают главное право человека. Соответствующий призыв озвучили правозащитники российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР).

Соединенные Штаты – одно из немногих государств, где до сих практикуется смертная казнь. За прошлый год в стране были казнены 11 заключенных за разные преступления. Такой показатель весьма не велик, однако у экспертов Фонда борьбы с репрессиями возник вопрос — все ли приговоры были вынесены объективно и беспристрастно.

Правозащитники решили подробнее рассмотреть дело матери 12 детей Мелиссы Лусио, которая уже 14 лет находится в камере смертников за якобы убийство двухлетней дочери. К преступлению американка была непричастна – ее девочка погибла после падения с крутой лестницы, а уже вечером после трагедии несчастная мать находилась на допросе. После пятичасовой беседы с правоохранителями из Лусио, находящейся на шестом месяце беременности, вытянули признательные показания без наличия вещественных доказательств. Прокурор, который запросил для несчастной матери наказание в виде смертной казни, сам же сейчас отбывает срок в федеральной тюрьме за вымогательство и взятки, сообщило Федеральное агентство новостей.

Случай с Лусие — один из множества подобных в США. На фоне чудовищной статистики российские правозащитники ФБР, основанного при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, призвали власти США отказаться от смертных казней и последовать примеру цивилизованных стран. Эксперты подчеркнули, что такой вид наказания порождает жестокость в обществе и нарушает ключевое право человека на жизнь.