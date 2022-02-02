Экс-глава МИД Польши Сикорский назвал «бездействием» отказ ФРГ от поставок оружия на Украину

Германия извлекла из истории неверные уроки, а ее отказ от поставок вооружения на Украину является пугающим «немецким бездействием». Об этом заявил экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в статье для журнала Der Spiegel.

Оружие Киеву уже продают Лондон, Вашингтон и другие страны, но «только не немцы», отметил он. От подобной стратегии, считает экс-министр, Берлину стоит отказаться, потому что иначе он не восстановит «пошатнувшееся доверие».

«Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода "Северный поток — 2" и его завершению. На себя немцы работают», — считает Сикорский.

Экс-глава МИД также обвинил Германию и ее внешнюю политику в кризисе вокруг Украины. Якобы Берлин усугубил ситуацию, возложив на себя ответственность Минскими соглашениями и «нормандским форматом». По мнению Сикорского, ФРГ отвечает за все европейские сообщество, однако так называемая «печальная сага» о «Северном потоке — 2» показывает, что она этого не понимает.