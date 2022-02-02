Литовкин объяснил, почему проход российских БДК вокруг Европы вызвал панику на Западе

Паника Запада из-за прохода вокруг Европы российских десантных кораблей была вызвана пониманием того, что Россия способна развернуть большую группировку войск в любой момент в любой точке мира.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный эксперт, ответственный редактор «Независимого военного обозрения» Дмитрий Литовкин.

Ранее американское издание Forbes сообщило о сильном беспокойстве, которое вызвал у западных военных проход вокруг Европы шести больших десантных кораблей ВМФ РФ, направлявшихся на учения в Черное море.

Как сообщило издание, ряд европейских стран отреагировали на проход российских военных кораблей собственными военными приготовлениями. Так Швеция устроила передислокацию войск, Финляндия выразила беспокойства об Аландских островах, а страны, не выходящие к Балтийскому морю, направили современные военные ресурсы на сопровождение российских десантных кораблей. Даже Соединенные Штаты Америки откликнулись на происходящее и Корпус морской пехоты вновь заявил, что необходимо вернуть в строй десантные корабли «старой школы».

При этом авторы Forbes напомнили, что водоизмещение каждого из шести больших десантных кораблей России составляет от четырех до пяти тысяч тонн, то есть примерно в пять раз меньше, чем у десантного корабля «Сан-Антонио» ВМС США. Таким образом непропорциональная реакция Запада является признанием того, что даже меньшие по размеру российские десантные корабли могут при «творческом подходе» создать в прибрежных зонах массу проблем, говорится в статье.

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По мнению Дмитрия Литовкина, такому сильному беспокойству Запада есть простое объяснение.

«Вся ситуация с беспокойством Запада по поводу прохода этих кораблей напоминает о том, что Россия способна в любой момент в любой точке мира развернуть большую группировку войск. Это можно сделать и с помощью военно-транспортной авиации, масштабы которой несопоставимы с американской или западноевропейской. Наличие плюс к этому десантного флота – это большой карт-бланш, и очень хорошо, что Россия развивает направление этих кораблей», — объяснил капитан 3-го ранга запаса.

При этом он отметил, что возможности России в этой области будут увеличиваться, так как страна строит и большие десантные корабли проекта 11711 «Иван Грен», и большие десантные вертолетоносцы, которые смогут перевозить не только личный состав морской пехоты и военную технику, но и ударные вертолеты. А когда один десантный корабль может перебросить до 30 ударных вертолетов и 50 единиц бронетехники, это огромная сила, подчеркнул Дмитрий Литовкин.