Посол Келин: Великобритания продает Украине списанное вооружение

Великобритания за деньги поставляет на Украину списанное оружие, тем самым выражая «солидарность» Киеву. Об этом заявил российский посол в Лондоне Андрей Келвин в эфире «Соловьев Live».

Среди купленного Украиной вооружения — переносные противотанковые комплексы, представляющие собой аналог американского «Джавелина», а также катеры, отметил дипломат. По его словам, Киев не извлечет из этого существенной пользы, однако Лондон таким образом покажет свою «поддержку».

«Британия поставляет туда оружие, она это делала и раньше. Она поставляет его за деньги, нам неизвестно, какие, небескорыстно, и поставляет списанное вооружение», — отметил Келин.

Военную поддержку Украине оказывают и страны Запада. Как сообщал ранее глава минобороны страны Алексей Резник, грузовой самолет из США доставил уже шестую партию оружия. В поставках также участвовали США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Литва, Эстония, Чехия, Болгария, Румыния и Турция.