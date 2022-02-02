Кедми рассказал о «третьей силе», которая хочет втянуть РФ в конфликт на Украине

Россия не собирается принимать участие в каких-либо военных конфликтах, и на востоке Украины в том числе. Но западные страны заинтересованы в том, чтобы российские войска вошли на украинскую территорию, и они могут стать той «третьей силой», которая втянет Москву в войну.

Такое предупреждение в эфире интернет-канала ITON-TV озвучил израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.

По мнению эксперта, Великобритания, которая в последнее время поставляет Украине военных инструкторов и вооружения, может организовать провокацию в Донбассе, которая повлечет за собой начало полномасштабной войны с участием России.

«Вот эта опасность есть — они играют с огнем. Хотя в результате этого платить будет Украина, они же у себя на острове», — отметил Кедми.

В настоящее время на территории Украины находится примерно сотня британских военных инструкторов, и возможно они прямо сейчас активно готовят провокацию в Донбассе, которая заставит Россию вмешаться в военный конфликт, добавил политолог.

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Также израильский эксперт указал на окончательное вырождение английской аристократии. Британский министр иностранных дел Лиз Трасс, по его словам, говорит о России полные глупости, но Москва должна обращать на это внимание.

Против России, уверен Кедми, готовится тотальная экономическая война, цель которой заключается в том, чтобы задушить ее экономику, поставить народ на колени и затем сменит власть.

Именно такие планы вынашивает нынешняя британская элита, и России придется в конце концов договариваться именно с этими людьми, так как никого другого просто нет – британская аристократия выродилась, подчеркнул политолог.