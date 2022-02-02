Захарова поздравила осужденных за сбор жуков на Шри-Ланке россиян с освобождением

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила посольство в Коломбо за возвращение осужденных на Шри-Ланке за сбор жуков граждан страны. Об этом дипломат написала в социальных сетях.

Она добавила, что за освобождение осужденных россиян заплатил благотворительный фонд миллиардера Фаттаха Шодиева. Захарова выразила благодарность меценату, сотрудникам дипломатической миссии в Коломбо, а также послу Юрию Материю. Помимо этого, дипломат поздравила российских граждан с освобождением.

«Было все в этой истории: и абсурдность, с точки зрения не знающих местные законы, обвинений, и невероятные сложности всего судебного процесса, в том числе из-за ковидных ограничений, и борьба адвокатов, и поддержка дипломатов, и внимание СМИ (со знанием дела и без), и финансовая помощь мецената в оплате огромного штрафа», — говорится в Telegram-канале Захаровой.

Россияне Александр Игнатенко, Николай Килафян и Артем Рябов были арестованы сотрудниками полиции по охране заповедников Шри-Ланки в провинции Нувара-Элия. Правоохранители обнаружили у Игнатенко несколько мертвых жуков, которых он забыл выбросить.